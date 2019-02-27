Isabeli Fontana’dan ‘duvara nasıl tırmandım’ videosu

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Oscar ödül törenlerin sonrasında yapılan partiye katılan ve tercih ettiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle göz dolduran model Isabeli Fontana sosyal medya hesabından geceye dair paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

Dar bir koridorda iki duvarın arasında çektirdiği ve ‘Örümcek kız’ notuyla paylaştığı fotoğrafının büyük ilgi görmesi ve takipçilerinin ‘bu pozu vermeyi nasıl başardınız?’ şeklinde sorular yöneltmelerinin ardından Fontana instagram hesabının hikaye bölümünden o pozun ortaya çıkış hikayesini paylaştı.