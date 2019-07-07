İşe Yaramazlar konusu ne, oyuncuları kimler?

İşe Yaramazlar filmi oyuncuları kimler? İşe Yaramazlar filmi konusu nedir? izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2015 yapımı olan İşe Yaramazlar filminin yönetmen koltuğunda Tony Bui oturuyor. İşte konusu ve oyuncuları...

İşe Yaramazlar sinemada elde ettiği başarının ardından televizyon ekranında… Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken film İşe Yaramazlar 2015 yılında ABD’de çekildi.

İŞE YARAMAZLAR KONUSU

Ünlü hacker Drew Reynolds, uzun uğraşlar sonucu CIA tarafından yakalanır. CIA, Drew'in yeteneklerinden faydalanmak istemektedir ve ona bir anlaşma sunar. Ya kendileri için ajanlık yapacaktır ya da hayatının geri kalanını dört duvar arasında geçirecektir. Kendi ekibini kurmak şartıyla teklifi kabul eden Drew ve arkadaşlarını eğlenceli ve aksiyon dolu saatler beklemektedir.

OYUNCULARI

Sam Huntington

Katie McGrath

Christian Hillborg

Jack Kesy

Kevin Dillon

James Caan