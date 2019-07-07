İşe Yaramazlar konusu ne, oyuncuları kimler?
İşe Yaramazlar sinemada elde ettiği başarının ardından televizyon ekranında… Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken film İşe Yaramazlar 2015 yılında ABD’de çekildi.
İŞE YARAMAZLAR KONUSU
Ünlü hacker Drew Reynolds, uzun uğraşlar sonucu CIA tarafından yakalanır. CIA, Drew'in yeteneklerinden faydalanmak istemektedir ve ona bir anlaşma sunar. Ya kendileri için ajanlık yapacaktır ya da hayatının geri kalanını dört duvar arasında geçirecektir. Kendi ekibini kurmak şartıyla teklifi kabul eden Drew ve arkadaşlarını eğlenceli ve aksiyon dolu saatler beklemektedir.
OYUNCULARI
Sam Huntington
Katie McGrath
Christian Hillborg
Jack Kesy
Kevin Dillon
James Caan