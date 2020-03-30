Işıl Reçber’den “Linç” açıklaması

Corona virüse yakalanan ve hastanede tedavi altında olan eski milli futbolcu Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, sosyal medya sayfası üzerinden yaptığı paylaşım ile eleştirilere yanıt verdi.

Eski milli futbolcu Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber'in yurt dışından döndükten sonra 14 gün karantina kuralına uymayarak, kendini karantinaya almadığı iddia edilmişti. Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber’in hastanedeki tedavisi sürerken, Işıl Reçber ise sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada duygularını dile getirdi.

“O VİRÜS SENİ YENEMEZ”

Işıl Reçber sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“LİNÇ UMURUMDA DEĞİL”

“Zor geçen geceden sonra dedim ki bugün Melek hemşiresi ile sesli mesaj yollarken; bu kadar uçsuz bucaksız sevgiye karşılık iyileşmek zorundasın hadi o virüs seni yenemez eyvallah. Beni merak etme ben çok iyiyim. Linç mi? Umurumda değil. Sen iyileş yeter. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız işin içine girince bin kat daha fazla anlamadım ki sizlerin emeğinin karşılığı yok.

“HEPİNİZ BİRER KANATSIZ MELEK”

Hepiniz birer kanatsız melek iyi ki varsınız; Hülya İrem, Yasemin, Kubilay, Mücahit hoca ilk 24 saatimiz için Allah sizlerden razı olsun. Arayan, mesaj atan, buradan yazan, dün bütün gece uyku uyumayan, bugün telefonun diğer ucunda yine hep yanımda olan, kalbinde aklında olduğumuz, dualarını esirgemeyen birçoğunuza dönüş yapamadım. Üzülerek ama herkese, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepimizi korusun. Sizleri çok seviyoruz”