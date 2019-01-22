Işıl Reçber’ten “kürk” sorusuna net bir cevap gelmedi

Işıl Reçber, Fransa’nın başkenti Paris’te bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta kendi adının yer aldığı çanta ile üzerine giydiği mont dikkat çekti. Takipçileri Işıl Reçber’e “Kürk gerçek mi?” diye sordu. Birçok kullanıcı ise soru sormadan Reçber’e sert tepki gösterdi. Reçber ise kürkün gerçek olup olmadığına dair sorulara, “Gerçek” ya da “Gerçek değil” şeklinde net bir cevap vermedi.

Ancak bir takipçisinin tepkisini şöyle yanıtladı: “O kadar komiksiniz ki… Para, zenginlik, cehennem her şeye girmişssiniz. Beni tanıyor musunuz?HAYIR! Bence bu bilirkişi halinizi hayvanları alet ederek yapmasanız. Onlar vesilesi ile bizlere hırs ve nefretinizi kusmasanız daha inandırıcı olursunuz. Bilmem anlatabildim mi?”