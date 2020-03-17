Işın Karaca: 10. günümüzü tamamladık!

Şarkıcı Işın Karaca, kendisi hakkında yapılan 'gözlem ve karantina kurallarına uymadı' şeklindeki haberleri sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yalanladı.

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte Hollanda tatili yapan ve tatil dönüşü sonrasında da gündelik hayatına dönen Işın Karaca, sosyal medya hesabından eleştirilmişti. Kendisi hakkında yapılan ‘gözlem ve karantina kurallarına uymadı’ haberleri sonrasında sessizliğini bozan ve sanıldığının aksine böyle bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Işın Karaca, açıklamada bulundu.

Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile görüldüğü bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sunan Işın Karaca, kendilerini evlerine kapattığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

“14 gün kuralına en çok uyanlar biziz arkadaşlar! Bazı gazetecilerin yazdığı gibi gezmiyoruz! Evet yurt dışına çıktık ve evet döner dönmez de İzmir'deki evimize kapandık. Özel aracımızla, özel mülkümüze geldik! Kimseyle irtibatta değiliz!

Biz yurt dışına çıktığımızda Avrupa kendini karantinaya almamıştı! Türkiye de vaka yoktu, Hollanda da tek 1 vaka vardı. Kısacası iş ciddiye daha binmemişti! Ancak biz konuyu ciddiye alıp daha kurallar ve kısıtlamadan gelmeden kendimizi Aslan gibi karantinaya aldık!

Ne mi yapıyoruz!

Can piyano çalışıyor, nota yazıyor, ben de Mia ile oyun oynayıp ders çalışıyoruz. Dünya ve Türkiye'deki Corona gelişmelerini izliyoruz.

10. Günümüzü tamamladık!

Allah korusun hepimizi.

Gayet iyiyiz, Hepimizin Sağlığı gayet iyi!! Biz aşırı duyarlı insanlarız! kurallar daha çıkmadan kendimiz zaten eve kapatmıştık!! Hijyen, sağlık ve karantina konusunda gayet katıyız!! Bize soru sormadan karalama şekilde yazan gazetelere selam olsun!

Bize sarana kadar yasak olduğu halde sahneye çıkıp riski arttıranlara hesap soracaksınız! Evden çıkmayın, temasta bulunmayın dediği halde kafelerde fink atanlara hesap soracaksınız!

Biz gayet bilinçli, kendi ve sosyal çevremizin sağlığına önem veren insanlarız!

Herkese sağlık diliyoruz.

Başta akıl sağlığı!

Corona virüsü hafife alınacak bir konu değil!

Biz hafife almıyoruz!

Siz de almayın.

Sevgiyle kalın… ”