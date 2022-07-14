Işın Karaca: Bendeki belgeler adam yakar

Şarkıcı Işın Karaca, piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Bodrum’da öpüşürken çekilen fotoğraflarına yapılan yorumlara sert çıktı. Elinde bazı belgelerin bulunduğunu söyleyen Karaca, "Bendeki belgeler adam yakar. Öptüğüm kişi de 3 yıldır birlikte olduğum insan" dedi.

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Şarkıcı Işın Karaca önceki gün Bodrum’da bir plajda piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile öpüşürken obkejtiflere takıldı. Geçen aylarda Gülşen’in giydiği sahne kıyafetlerini eleştiren Karaca’nın bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Karaca, kendisine gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“50 farklı mesaj kalıbı, gönderilen hesap sayısı 1000. Ücreti 250-500 TL arası. Sonra milleti gaza getirin yazsınlar! Ne pis oyunlar bunlar. Sizin yaratmaya çalıştığınız algıyı yesinler. Her kim dahilse bu manyaklığa hayatta başarılar dilerim! Ruhunuz da kalbiniz de bitmiş. Ben elimde delil olmadan konuşmam. Beni bilen bilir! Bu işi yapsın diye tuttuğunuz o fan kulüp bebeleri de konuşmaya çok meraklı. Bilin istedim. Zira biz çok gülüyoruz. Yazık nelerle uğraşıyorsunuz.”

“Ve sökülmeye artı dökülmeye devam edenler sürüsü… Şahanesiniz, maaşa bağladığınız isim listeleri ve reklam adı altında para transfer dekontları ile yollayayım mı? Para ile aldığınız kötü yorumların faturasının SS’leri bile geldi. Vah vah vah! Biraz iş yapın da onunla analım sizi! Siz yarattığınız algı kadarsınız! Biz söylediğimiz şarkılar kadar olmaya devam edeceğiz. Benim adımı kullanmazsanız sevinirim. Öptüğüm adam da el alem değil 3 yıldır beraber olduğum insan. Sahnede değil, gizli saklı plaj köşelerinde, gözden uzak, ama kameraların yakaladığı bir açı! Yani özel hayatım! Kısacası size ne! Beni daha fazla konuşturmayın. Şiddetle tavsiyem olur.”

“Sefam olsun, yaşasın aşk. Gözlerden uzak, sahneme ait olmayan görüntüler. Kına yakın bebekler, bendeki belgeler adam yakar. Çıkın aradan, yanmayın..”

“BEN DE KIZ ANNESİYİM” DEMİŞTİ

Işın Karaca Gülşen’in sahne kıyafetleriyle ilgili, “Şunu söylemem gerekiyor, ben de kız annesiyim. Ben Türkiye’de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. O da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum” demişti.

Karaca ayrıca, “Yanındaki 3-5 marjinal insana inanıp da ‘Haydi bu çok güzel oldu, bunu da magazine taşıyalım’ demekle olmuyor bazı şeyler. Bir kariyer var önümüzde bakın Gülşen çok özel bir kız, besteler yapan, buna ihtiyacı olmayan bir insan. Ama mesele şu, ben bunu 10 yaşındaki kızıma atıp normalleştirebilir miyim bunu? Yani bu değil normalleştiremezsin bu kadarını, bu kadarı fazla!” ifadelerini kullanmıştı.