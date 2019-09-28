Işın Karaca: “Doğduk ama tek garanti, ölüm…”

Şarkıcı Işın Karaca, bundan üç gün önce dedesini kaybetmiş ve yaşadığı acıyı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

Karaca, dedesini sonsuzluğa uğurladıktan sonra instagram hesabı üzerinden duygu yüklü satırlar paylaştı. Cenazeden bir fotoğrafı da hesabından paylaşan Karaca altına şunları yazdı:

“Güle güle dedecik… Son 3 günün nasıl geçtiğini çok anlamadım. ailecek tüm görevlerimizi yerine getirdiğimizi ve anneannemizin bize “hayat devam ediyor, dedeniz asla üzülmemizi istemezdi” dedikten sonra anladığım tek gerçekler şunlar…

Sevdiklerimize #seniseviyorum demekten çekinmeyelim. Doğduk ama tek garanti, ölüm hepimizin emri. Allah sırayı şaşırtmasın. Yaşarken hiç bir duygumuzu ertelememiz. Ailemizin ne kadar kıymetli olduğu. Dün gece Akınımla Kıbrıs'tan döndük. Dedemize veda ettik. Ve bıraktığımız yerden kendi hikayelerimizi yaşamaya devam ediyoruz… Allah hepimize sağlık versin.

Yazdığınız tüm baş Sağlığı mesajları için teşekkür ederim… Hiç biriniz eksik olmayın. Sevdiklerinize geçireceğiniz mis gibi bir hafta sonu olsun… Seviliyorsunuz…”

Karaca’nın bu duygusal satırları, aralarında pek çok ünlü ismin de bulunduğu takipçi tarafından beğenildi.