Işın Karaca duygulandırdı: Kızın olmaktan gurur duyuyorum

Şimdilerde Demet Akalın, Deniz Seki ve Cansu Kurtçu ile birlikte seslendirdiği Alâ şarkısı ile gündemde olan Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duygusal anlar yaşattı. Annesi kanser tedavisi görürken çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaşan Karaca, altına yazdıklarıyla ona ne kadar değer verdiğini bir kez daha ortaya koydu. İşte Işın Karaca’nın o satırları:

“Uyku tutmayan sabahlarımdanım… Şarkının çıkışı, aman televizyon programına geç kalkmayayım derken kargalar uyanmadan açtım gözümü. Şimdi neden bu fotoğraf? Bileniniz biliyor, annem 4 sene önce meme ve lenfoma kanseri teşhisi ile tedaviye başlamıştı. Çok şükür ki tam da bugün 4 sene önce erken tanı sayesinde annem bu adı lanet hastalığın tüm şiddetine rağmen atlattı… Bugün 4. sene raporlarımız temiz de çıktığına göre bizim evlerde bayram havası mevcut… Annemle uzun uzun konuştuk bu konuyu hep. Kadın öyle güçlü ve yaşam sevinci ile dolu ki, tek dediği şey şu: Ben hastalığı kabul etmedim, kemoterapiden delirdiği günleri haricinde hep güldü benim güzel annem. Dün gece benim güzel annem aile sayfamıza çok duygusal bir mesaj yazdı biz evlatlarına. Annem adı gibi, Şeniz.. Hep şenle gül güçlü kadın. Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum… O zaman günaydın canlar… Her şeyin başı sağlık. Her şeyin başı sevgi. En kötü gününde bile iyilikle bakabilmek… Aile demek her şey demek. Seni çok seviyoruz güzel annemiz..”