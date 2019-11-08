Işın Karaca eski eşini yalanladı

Üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş’tan anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Işın Karaca, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Boşanma davası sonrası soluğu Bebek’te bulunan bir otelde alan şarkıcı, mekan çıkışı boşanma davasını takip eden muhabiri tersledi.

Boşanma davasıyla alakalı iddiaları yalanlayan Işın Karaca, “Son derece normal bir boşanma, insanlar küser insanlar boşanır” diye konuştu. Tuğrul Odabaş'ın büyü iddiaları sorulunca Karaca, “Ne büyüsü arkadaşlar, bilim ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Delirmiş olabilir misiniz, böyle bir şey olabilir mi?” diye eski eşinin açıklamalarını yalanladı. “Mia okuldan çıkacak gitmem lazım” diyen şarkıcı, “Hayat devam ediyor. Herkesin sağ duyulu olmasını istiyorum” dedi.

“TUĞRUL’A SORACAKSINIZ”

Tuğrul Odabaş'ın, annenizi arayıp, “Beni bu adamdan boşa” dediğiniz iddialarına Karaca, “Tuğrul'a soracak sınız, bana değil. Ben neden boşandığımı biliyorum. İlişkiler bitiyor, bitti tamam işte bunu uzatmanın bir anlamı yok” diye konuştu.

“MİA’YLA İLİŞKİSİNE KARIŞMAM”

Mia benim kızım diyen Odabaş'la alakalı, “Yukarıda Allah var, çok emeği var, kimse tersini söylemiyor. Şöyle de bir gerçek var tabi ki onların ilişkilerine karışmam, birbirlerini çok seviyorlar, karışacak bir şey yok yani” şeklinde konuştu.

“OLUR BÖYLE ŞEYLER”

Geçtiğimiz günlerde katıldıkları düğüne el ele gelip Odabaş'ın doğum gününde paylaştığı duygusal mesaj hatırlatılsa da, “Olur böyle şeyler arkadaşlar” diye cevapladı. Tuğrul Odabaş'ın, “Neden ayrıldığımızı bilmiyorum” açıklamalarına Karaca, “O biliyordur canım, neden bilmesin” dedi.

“ALDATMA YOK”

İddialarla alakalı, “Türetmekte şahanesiniz yani, adama dediniz ki aldatmış aldatma yok, para sıkıntısı yok. İlişkilerde bir süre sonra bir şeyler bitiyor, bizde de bitti. Bu kadar basit. Kavga ettiğimiz söylediğimiz bir şey yok. Ben çok sıkılınca çok bunalınca o da çok sıkılıp bunalıyor haliyle, ben bunu istemedim bu kadar basit yani. Hani altında bir şey aramanın anlamı yok” diye konuştu.