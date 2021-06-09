Işın Karaca estetik yaptırdı

Işın Karaca, geçen yıllarda fazla kilolarıyla mücadele etmiş ve tüp mide ameliyatıyla 45 kilo vermişti. Karaca şimdi de ‘Fransız askısı’ tekniğiyle yüzünü gerdirdi.

48 yaşındaki şarkıcı, ameliyat öncesi ve sonrası görüntülerini Instagram hesabından paylaşarak, “Fransız askısının yeni sürümü” yorumunu yaptı.

Operasyonla, Karaca’nın elmacık kemikleri dolgunlaşıp havaya kalktı, dudakları büyüdü, çenesi de biraz sivrildi.

Operasyondan sonra Karaca şunları söyledi:

“Ben de her kadın gibi dış görüntümün yaşlanmasını istemiyorum. Ruhum 28 ama dış kaporta aynı şeyi söylemiyordu. Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi. Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar?”

“6 haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu doktorumuz ile gerçekleştirdik… ‘Fransız askısı’ diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü…”

“Soldaki ‘ben’i de çok seviyordum, hâlâseviyorum. Ama sağdaki ‘bana’ bayıldım. Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi.”

“Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim… Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor…”

“Hanımlar, beyler…. Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok… Bugünü kendimi yenilemeye adadım… Uzun zamandır bu kadar şımartılmamıştım.”

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe yöntemi olan Fransız askılama yöntemi, Fransa’da geliştirilen, içi polyester, dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerilmesi işlemidir.

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