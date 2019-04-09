Işın Karaca hastalığıyla ilgili paylaşım yaptı

Şarkıcı Işın Karaca geride bıraktığımız günlerde yüzünde maske olan bir fotoğraf paylaşmış ve influenza virüsü ile uğraştığından yakınmıştı. Karaca'dan yeni bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz günlerde hakkında bebek istediği yönünde haberler yapılan ancak bu haberleri bizzat yalanlayan Işın Karaca bu defa sağlık sorunlarıyla ilgili paylaşım yaptı. Influenza virüsü ile boğuştuğunu hesabından duyuran Karaca, yaptığı son paylaşımda hastalığının devam ettiğini açıkladı. Yaklaşık dört gündür halsiz bir şekilde yatmaya devam ettiğini söyleyen Işın Karaca şu satırları yazdı:

“Hala yataktan çıkamadım canlar ama bu durum afili fotoğraflarımdan paylaşmama engel değil… Toparlanıp hızlıca süslenmek dileği ile… Yataktan çıkmadan yaşamımın 4. Günü. Pestilden hallice bir kıvamdayım ama yavaştan toplamaya başladım. Allah her türlü hastalıkla mücadele eden canlara deva versin. Amin… Gelen geçmiş olsun mesajlarınız ayrı #canımınyarısı na gösterdiğiniz ilgi ayrı.. Cansınız ve ne kadar teşekkür etsem az kalır… Influenza kol geziyor. Ateş, eklem, kas, Boğaz baş ağrısı. Hepsi üst üste gelince adına influenza diyorlar… Dikkat edin.”