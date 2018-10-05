Işın Karaca ve Seren Serengil birbirine girdi

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Seren Serengil, Işın Karaca ve Emel Sayın’ın konser afişini paylaşarak Işın Karaca’yı şarkıcı Ebru Yaşar’a benzetmesi ikilinin arasında büyük gerginlik oluşturdu.

“TABİ HERKES BU SAHNEYE ÇIKAMIYOR”

Serengil’in paylaşımını gören Işın Karaca, sosyal medya sayfasından “Aa ne tatlı, her zaman verdiği desteğinin yanında Seren, konserimizin reklamını yapmış! Eh tabii, herkes bu sahneye çıkamıyor! Kızcağız da sağ olsun hemen posterimizi paylaşmış. Önümüzdeki 6 ayın konser takvimini yollasam onu da paylaşır mı acaba?” dedi.



“GAZİNODA SEN GİTMEZSİN”

Karaca’nın bu paylaşımına ise Serengil’den yanıt gecikmedi. Serengil, “Işıncım ya TGRT’de benim vokalistliğimi dansçı kızların kareografisini yaptığın süreçte çok tatlıydın. Benim alt kadrolarımda hep büyük isimler çalıştı. Seninle çalışamadık sonra ben televizyonda olsun çıkmadım ama bak dönüyorum sahneye. Gazinoda pek gitmezsin ama yine de kırk yılda bir çıktığın için söylüyorum.

“EBRU YAŞAR ZANNETTİ HERKES”

Seni yılbaşı kadrosuna Yaşar’ın altına alabiliriz bak batı eksiği var ama o fotoğraf olmaz. Ebru Yaşar zannetti herkes. Photoshopcuna söyle millet arabesk gırtlağı geldi zannedip zenci gırtlağı taklidi bulunca hüsrana uğramasınlar. Ayrıca benim paylaştığım fotoğrafı herkes paylaşmış. Sen seviyorsun sataşarak gündem olmayı başka çare de yok gibi gözüküyor. Haklısın bir sen kullanmamıştın adımı sana Emel Hanım’ın (Emel Sayın) hatırına kıyak. Hadi reklamın olacak yarın bak televizyonuma çıkacaksın beni konuşacaksın ama bu fotoğrafla alakan olmadığı çıkacak ortaya o zaman” dedi.

