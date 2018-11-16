Işın Karaca: İrem Derici, Sedat Doğan’a evlenme teklifi etti

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Işın Karaca, Brezilya’da uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan eski eşi Sedat Doğan’la boşanma nedenini anlattı. 5 yıl sonra gerçekleri açıklayan Işın Karaca, Sedat Doğan’la İrem Derici’nin ilişkisi olduğunu itiraf etti.

“HAYAT ÇOK SERT VE ACIMASIZ”

Karaca: “Sedat’la evlendiğimde annemin haklı çıktığını anladım. Babamın hasta olduğu dönemler çok zordu. Biz Sedat’la boşanmamıştık daha. Bir gece bir arkadaşım İrem Derici’nin Facebook hesabındaki bir fotoğrafı gönderdi. O fotoğrafta İrem Derici ve Sedat el ele tutuşuyordu. O gün artık dedim ki, ‘Hayat çok sert ve çok acımasız, insanı çok yaralayan bir şey’. Ben kimseyi kimseye kötülemedim. İrem Derici, Sedat’a evlenme teklifi etmiş. İrem Derici bizim evli olduğumuzu da biliyordu. Ben sadece benim gözlerime bakmalarını bekliyorum. İrem Derici’yi ben de sevmiyorum. Onun sesini, şarkılarını beğenmiyorum. Hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil tabii. Ama hepimizin değerleri başka. İrem genelde benim sahne aldığım yerlerde sahne almıyor. Karşılaşsak hiçbir şey yapmam. Onun gözüne bakmak isterim. Bir insanın gerçek duygusunu anlamak için gözüne bakmak lazımmış” ifadelerini kullandı.

