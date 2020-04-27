Işın Karaca: İyileşiyoruz güzel ülkem

Ev karantinası günlerinin başında corona virüsü tehlikesini yeterince önemsemediği yönünde ağır eleştirilere maruz kalan şarkıcı Işın Karaca, bunun doğru olmadığını yaptığı paylaşımlarla ortaya koymuş ve sonrasında da sokaktaki insan görüntülerini paylaşarak tepkilerini dile getirmişti. Karaca dün yaptığı paylaşımla bu defa süreçle ilgili kendisini keyiflendiren bir gelişmeyi paylaştı.

Ev karantinası günlerini sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte geçiren şarkıcı Işın Karaca, salgın başladığı sıralarda yurt dışı tatilinden dönmüş ve kendisini karantinaya almadığı yönünde eleştiriler almıştı. Karaca hakkında çıkan haberleri yalanladıktan sonra bu defa süreç boyunca kendisini rahatsız eden görüntüleri paylaşmış ve karantina kurallarına uymayan insanları eleştirmişti.

Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bu defa kendisini ümitlendiren bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her gün yaptığı salgının seyrine dair olan paylaşımını sayfasına taşıyan Karaca, ilk kez iyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçmesi haberini şu sözlerle aktardı:

“Ha gayret güzel ülkemizin güzel insanları… artık iyileşme göstermeye başladık. Şükürler olsun. Tüm sağlıkcılarımızı yürekten tebrik ediyorum… İyileşiyoruz güzel ülkem. Sevdiklerimize kavuşmaya az kaldı.. Tedbiri elden bırakmıyoruz… mecburiyeti olmayanlar. Lütfen #evdekal”