Işın Karaca kimdir? Işın Karaca nereli ve kaç yaşında?

Işın Karaca, 1973 doğumludur. 2001 yılında Sezen Aksu ve çok değerli müzisyenlerin desteği ile ilk albümü Anadilim Aşk’ı çıkaran Işın Karaca hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Işın Karaca nereli ve kaç yaşında?

Nasıl bir şarkıcı olmak istediğini; “Değişmek; “Her gün yeni bir gündür”e inanarak uyanmak, anlamak, anlamaya çalışmak. Olabilirsem, böyle bir şarkıcı olmak istiyorum” sözleri ile dile getiren Işın Karaca hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Işın Karaca kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Funda Büyükkaraca ya da sahne adıyla Işın Karaca, 7 Mart 1973 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra’da dünyaya gelmiştir. Aslen Kıbrıs'lıdır. Çocukluğundan beri şarkı söyleyen Karaca, öğrencilik yıllarında başladığı müzikal çalışmalarına, Londra IV King Edward Okulu İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatro bölümünde okurken de devam etti.

Bugüne kadar çeşitli müzisyenlerle ve gruplarla çalışan Işın Karaca, pek çok albümde vokal yaptı, onlarca dublaj ve jingle çalışmasında yer aldı. 1999 yılında kurulan “Panic Attack” adlı grubun solistliğini üstlendi. 1999 ve 2000 Eurovizyon Türkiye Finallerine katıldı, 1999 Altın Güvercin Yarışması'nda bütün dallarda birincilik kazandı.

1997 yılından sonra vokalistliğini yaptığı Sezen Aksu ve birçok müzisyenin desteği ile ilk albümü Anadilim Aşk'ı 2001 yılında piyasaya sürdü. İkisi hariç bütün şarkıların sözlerinin ve tüm müziklerin Sezen Aksu’ya ait olduğu albümle büyük başarı sağladı ve tüm Türkiye tarafından tanınır oldu. Albümün çıkış parçası “Tutunamadım” ve ardından “Başka Bahar” şarkıları hit oldu ve müzik listelerinde bir numaraya kadar yükseldi.

İlk defa kendi bestesine de yer verdiği ikinci albümü İçinde Aşk Var’ı 19 Aralık 2004 tarihinde çıkardı. 2 yıllık bir aradan sonra 16 Haziran 2006 tarihinde ise üçüncü albümü Başka 33/3’ü piyasaya sürdü. Dördüncü stüdyo albümü Uyanış 29 Mayıs 2009 tarihinde yayınlandı. Karaca, beşinci albümü için farklı bir tarz denedi. Arabesk tarzındaki Arabesque: Geçmiş, Geçmemiş Hiç… albümünde 80’li 90’lı yıllarda Türkiye’de sevilen arabesk şarkıları seslendirmiştir.

2005 yılında kendi adını taşıyan “Işın Show” adlı show programını sunan Işın Karaca, yine aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı sinema filminde rol aldı.

19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu, ikinci eşi Sedat Doğan ile evliliğinden ise Mia (2011) isimli bir kızı bulunan Işın Karaca, Balık burcudur.

Albümleri:

Anadilim Aşk (2001)

İçinde Aşk Var (2004)

Başka 33/3 (2006)

Uyanış (2009)

Arabesque (2010)

Arabesque II (2011)

Her Şey Aşktan (2013)

Az Bi Mesafe (2014)

Ey Aşkın Güzel Kızı (2015)

Güzelim (2016)

Eyvallah (2017)

Ödülleri:

1999 – Altın Güvercin Şarkı Yarışması – En İyi Yorumcu

2000 – Altın Güvercin Şarkı Yarışması – En İyi Yorumcu

2006 – İstanbul Fm Altın Ödül Töreni – En İyi Pop Kadın

2010 – İstanbul Fm Altın Ödül Töreni – En İyi Konsept Albüm “Arabesque”

Işın Karaca'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2010 – Gelecekten Bir Gün (Filiz)(Sinema Filmi)

2009 – Altın Kızlar (Konuk Oyuncu Şarkıcı) (TV Dizisi)

2007 – Red Kit: Batıya Hücum (Türkçe Seslendirme)(Sinema Filmi)

2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Konuk Oyuncu )(Sinema Filmi)

2005 – Sen Ne Dilersen(Marika)(Sinema Filmi)

2003 – Neredesin Firuze(Sinema Filmi)

2002 – Reyting Hamdi (Hava Durumu Sunucusu)(TV Dizisi)