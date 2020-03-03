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Işın Karaca: Kuzumdan öğütler aldım bugün
Işın Karaca: Kuzumdan öğütler aldım bugün
Şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabı üzerinden kızı Mia ile çekilmiş bir selfiesini paylaştı ve bu fotoğraf üzerinden yaşanan moral bozucu gelişmeler hakkında bir değerlendirmede bulundu.
Magazin 3 Mart 2020 - 08:32

Geçen yıl özel hayatında yaşadığı tatsız gelişmeleri yeni başlayan yılla birlikte geride bırakan ve kızıyla birlikte daha fazla vakit geçirmeye çalışan Işın Karaca, onunla birlikte çekilmiş bir selfieleri üzerinden çarpıcı satırlar paylaştı.

Yaşanan mülteci krizi üzerine ne kadar duygusal ve üzüntülü günler geçirdiğini söyleyen Karaca, bu psikolojiden kızı Mia’nın uyarısı ile çıkmaya çalıştığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Annem… Günlerdir gülmeye utanır oldum. Anne ne olur gülümse; sen değil misin, insan güldükçe gülecek şeyler bulur diyen kuzumdan öğütler aldım bugün… Uzun uzun ülkemizin zor günlerini anlatmaya çalıştım. Yüreği kaldıracağı kadar tabii. Allahım sen bütün çocuklarımızı koru. Yüzlerindeki tebessüm hiç kaybolmasın…”

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