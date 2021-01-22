Işın Karaca-Merve Boluğur kavgası büyüyor

Şarkıcı Işın Karaca ile oyuncu Merve Boluğur arasında sosyal medyada başlayan gerilim artıyor. Merve Boluğur geçen günlerde şarkı söyleyeceğini açıklamış, Işın Karaca ise “Bir sen eksiktin güzel kız” demişti.

Bunun üzerine ise Boluğur’un yakın çevresine Karaca için “Işın’ın derdi benim zayıf olmam. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır” dediği iddia edilmişti.

Söylentilerin ardından sosyal medya hesabından “Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum” diyen Boluğur’a Işın Karaca Instagram hesabından yanıt verdi.

“SÖZÜNÜ İYİ TART”

“Kadının düşmanı yine kadındır!” diyen Işın Karaca şunları söyledi:

“Büyük lokma ye amma büyük söz konuşma illa da konuşacaksan ağızından çıkanı kulağın duysun ve her sözünü iyi tart! Bu iki kadın da benim. Ben beni seviyorum! Her şeklimle!!! Kapı kapı kilolarımı vermek için dolaştığım doğrudur! Yine aşırı bir kilolanmam olsa yine dolaşırdım.”

“ŞİŞMANDIM”

“Ayıp değil ki kilolu olmak! Ama ben dünyada var olan büyük bir başarı ile geldiğim noktaya geldim. İlk ünlü olduğumda 20 sene önce 110 kiloydum! Bu ne demek biliyor musun güzel kız? Şişmandım!! Ama ses aynı ses! Kadın aynı kadın! Güzellik çok önemli bir kavram deği! Allah’ımın bana bağışladığı ses ile hayatımı idame ediyorum ve her günüm için şükrediyorum!”

“KENDİNİ BALTALIYORSUN”

“Kendimce kendime güzelim. Kimsenin onayına ihtiyacım da yok. Kimsenin güzelliğini ya da zayıflığını kıskanacak halim yok çünkü o arada o zayıf ve müzik piyasasındaki bütün güzel kızlar benim gibi şarkı söyleme derdindeydi. Sen ki geçmişinde marka yüzü olduğun ürünlerin her boyuttaki kadına satıldığını bilirken böyle talihsiz bir açıklama ile kendini baltalıyorsun!”

“FOTOĞRAFLARIMI PAYLAŞMA”

“Şimdi sana zahmet elindeki telefonu artık kenara koy! Kendine sana yalansız konuşacak 2-3 dost edin. Ve lütfen artık benim fotoğraflarımı vs paylaşma! Özürün kabahatinden büyük!! Kadının en büyük düşmanı hep kadındır! Ama ben sana söz veriyorum, o şarkıyı okuyacaksın ya! Stüdyona gelip okutmayı ben yaptırayım. Sana iyiliğim dokunsun. İyilik bulaşıcıdır arkadaşlar. Unutmayın…”

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