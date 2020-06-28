Işın Karaca rakamları görünce çılgına döndü!

Şarkıcı Işın Karaca, parayla ‘En çok dinlenenler’ listesine girenlere kılıcını çekti ve ateş püskürdü: "Çakallar sizi bari müziğin haysiyetini bozmasaydınız!"

Işın Karaca, para karşılığında müzik listelerinde zirveye çıkanlara verdi veriştirdi… Ünlü sanatçı, geçtiğimiz yıl müzik ve video platformu olan YouTube’daki tıklanmaların sahte olduğunu söylemişti.

O dönem hedefindeki isimler; Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş ile genç şarkıcı Aleyna Tilki’ydi. Karaca, son olarak Apple’ın müzik uygulaması olan İTunes’in, ‘en çok dinlenenler’ listesine parayla girenleri eleştirdi.

Tepkisini Instagram’dan dile getiren şarkıcı, “2 bin TL ver. İlk 10’a gir. Bana hala haksız rekabet yok demeye devam. Çakallar sizi. Bari müziğin haysiyetini bozmasaydınız” dedi.

VAKTİNİ SEVGİLİSİYLE GEÇİRİYOR

Karaca, sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterirken bir yandan da sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte vakit geçiriyor. Onunla birlikte karantina günlerini keyifli hale getirmeye çalışan Karaca yakınlarında keşfettikleri bir yer hakkında paylaşımda bulundu ve otel yapmak için çıkartılan yangınlara da göndermede bulunduğu şu satırları yazdı:

“Bugün öyle güzel bir yer keşfettik ki canımla beraber. Asla adres vermiyoruz. Arkası orman, önü akvaryum gibi deniz! Mazallah birileri yangın çıkartır da otel olur diye… Şaka bi yana, çok güzel saatler geçirdik.. keşifçi ruhun hep bizi böyle güzel yerlere sürüklesin sevgilim”