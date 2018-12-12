Işın Karaca Salı gecesini hastanede geçirdi

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Böbrek taşı rahatsızlığı yaşayan Işın Karaca, gecenin bir vakti apar topar evinin yakınında bulunan bir hastanenin aciline gitti. Burada bir süre kalan Işın Karaca gerekli kontrollerin ve tedavilerin yapılmasının ardından taburcu edildi. Karaca yaşadığı tatsız anların sonrasında hesabından bir paylaşımda bulundu ve kendisine yardımcı olan sağlık personeline teşekkür etti. Karaca aynı zamanda eşinin ilgisinin ve desteğinin de altını çizdi. İşte Işın Karaca’nın o satırları:

“Ne kadar teşekkür etsem azdır . Şahane bir ekipsiniz, iyi ki size denk geldi bu gecem. Böbrek taşı düşürürken ki ağrıyı bilen vardır aranızda… Salı gecemizi acilde geçirdik ama çok şükür daha iyiyiz, taş kanala dalmış, lütfedip çıkmasını bekleyeceğiz. Canım sevgilim Tuğrul, çok merak ediyorum her koşulda beni güldürmek için uğraşıyorsun ya, nereden buluyorsun bu enerjiyi, hele benim için bu kadar paniklerken… Salı sallanır dedikleri bu olsa gerek… Çok şükür evimize geldik. DM den mesaj atıp yazan herkese teşekkür ederim… Cansınız…”