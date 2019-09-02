Işın Karaca: Sevgi, çocuklarımızın arkasından toplamak değil

Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü üzerinden eğitimin ne kadar önemli ve gerekli olduğunun altını çizdi. Sadece temizlik anlamında değil gündelik işlerin paylaşımı konusunda da önemli kelimeler sarf eden şarkıcı şunları yazdı:

“Güleyim mi ağlayayım bilemedim! Allah'ın kargası çöp atıyor bizim insanoğlumuz yediğini içtiğini yere atar! Çevre kirletir, birilerinin arkasında toplamasını bekler! Sebep? Kendinde bu hakkı mı görüyor? Annesi arkasından o kadar toplamış ki bu görevi kendine layık görmüyor mu? Yoksa düpedüz pis bir insan mı?

Sorular kafamda dönerken siz değerli anneler babalar kendinizi sorgulayın. Acaba çocuklarımıza verdiğimizi sandığımız sevgi onlara büyütüp insan sıfatını kazandırıyor mu? Ne de olsa sevgi çocuklarımızın arkasından toplamak değil! Görev vererek bebelerimize daha çok iyilik yaptığımıza inanıyorum. Mesela benim 26 yaşındaki oğlum çamaşır/bulaşık/ütü/ hepsini yapabiliyor. Neden mi? Hayat kadına da erkeğe de eşit! Eşim mi? Tatil de ne çamaşır nede bulaşık yıkadım! Kayınvalidem öyle güzel öğretmiş ki. Kızlar, eğitim evde başların en örneği bu görüntü… Sizce?”