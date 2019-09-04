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Işın Karaca: Şişman hep şirin değil mi zaten?
Işın Karaca: Şişman hep şirin değil mi zaten?
Şarkıcı Işın Karaca verdiği kilolar sonrasında ne kadar farklı göründüğüne dair bir paylaşımda bulundu, bir takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamadı.
Magazin 4 Eylül 2019 - 14:24

Karaca sosyal medya hesabı üzerinden, bir dönem ne kadar kilolu olduğunu ve geçirdiği ameliyat sonrasında verdiği kilolarla adeta bambaşka bir görüntüye büründüğünü gösteren bir paylaşımda bulundu. İki fotoğraf arasındaki farkı; “Soldaki karaca 115 kilo sağdaki ise 70 kilo… Nasıl farklıymışım, yeminle kendimi tanıyamadım” sözleriyle tanımlayan Karaca, bir takipçisinden gelen; “Kiloluyken daha mı şirin sanki” yorumuna kayıtsız kalamadı ve “Şişman hep şirin değil mi zaten?” sözleriyle yanıt verdi.

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