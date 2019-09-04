Işın Karaca: Şişman hep şirin değil mi zaten?

Karaca sosyal medya hesabı üzerinden, bir dönem ne kadar kilolu olduğunu ve geçirdiği ameliyat sonrasında verdiği kilolarla adeta bambaşka bir görüntüye büründüğünü gösteren bir paylaşımda bulundu. İki fotoğraf arasındaki farkı; “Soldaki karaca 115 kilo sağdaki ise 70 kilo… Nasıl farklıymışım, yeminle kendimi tanıyamadım” sözleriyle tanımlayan Karaca, bir takipçisinden gelen; “Kiloluyken daha mı şirin sanki” yorumuna kayıtsız kalamadı ve “Şişman hep şirin değil mi zaten?” sözleriyle yanıt verdi.