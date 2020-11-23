Işın Karaca suç duyurusunda bulundu: Domuz bağıyla tehdit etti!

Şarkıcı Işın Karaca, Instagram hesabından annesi Şeniz Büyükkaraca’nın iki haftadır ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Karaca, aynı zamanda annesinin ağır hakaretlere maruz kaldığını söyleyerek o hesabı ifşa etti.

“SENİ BULACAĞIM!”

Suç duyurusunda bulunan Karaca, şu açıklamayı yaptı:

* Seni bulacağım! İki haftadır anneme ettiğin her küfürü, ölüm tehdidini, her hakaretini sana yedirmek boynumun borcu. İstediğin ülke de ol.

* Annemi domuz bağıyla öldüreceksin öyle mi? Tecavüz edeceksin öyle mi? Evini biliyorsun öyle mi?

* Polisler bile utandı senin yazdıklarından şahsiyetsiz! Annemi korkuttuğunu sanacaksın öyle mi?

* Bence sen, benden ve şerrimden kork! Söz konusu annem olunca akan sular durur.