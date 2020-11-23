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Işın Karaca suç duyurusunda bulundu: Domuz bağıyla tehdit etti!
Işın Karaca suç duyurusunda bulundu: Domuz bağıyla tehdit etti!
Şarkıcı Işın Karaca, annesini domuz bağı yaparak öldürmekle tehdit eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sozcu.com.tr
Magazin 23 Kasım 2020 - 08:45

Şarkıcı Işın Karaca, Instagram hesabından annesi Şeniz Büyükkaraca’nın iki haftadır ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Karaca, aynı zamanda annesinin ağır hakaretlere maruz kaldığını söyleyerek o hesabı ifşa etti.

“SENİ BULACAĞIM!”

Suç duyurusunda bulunan Karaca, şu açıklamayı yaptı:

* Seni bulacağım! İki haftadır anneme ettiğin her küfürü, ölüm tehdidini, her hakaretini sana yedirmek boynumun borcu. İstediğin ülke de ol.

* Annemi domuz bağıyla öldüreceksin öyle mi? Tecavüz edeceksin öyle mi? Evini biliyorsun öyle mi?

* Polisler bile utandı senin yazdıklarından şahsiyetsiz! Annemi korkuttuğunu sanacaksın öyle mi?

* Bence sen, benden ve şerrimden kork! Söz konusu annem olunca akan sular durur.

Işın Karaca’nın paylaşımı.

Son güncelleme: 08:55 - 23.11.2020
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