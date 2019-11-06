Ünlü isimlerde yaprak dökümü! Teker teker boşanıyorlar

2013 yılında nikah masasına oturan Alper Saldıran ve Pınar Tuncegil, mutlu bir evlilik sürdürüyordu. Sosyal medyadan da sık sık paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çeken çiftten beklenmedik ayrılık haberi geldi. Saldıran ve Tuncegil'in ayrılık haberinin ardından dakikalar sonra Işın Karaca ve 3 senelik eşi Tuğrul Odabaş da Çağlayan Adliyesi'ne gelerek 3 senelik evliliklerini bitirdi.

6 yıldır evli olduğu oyuncu eşi Alper Saldıran'a boşanma davası açan Pınar Tuncegil bugün geldikleri aile mahkemesinden boşanarak eski eşiyle birlikte çıktı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Mahkeme, bugün duruşmaya gelen çiftin tek celsede boşanmasına karar verdi. Ünlü çift, birbirlerinden maddi ve manevi olarak hiçbir talepte bulunmadı.



DAKİKALAR SONRA IŞIN KARACA DA ADLİYEDE SOLUĞU ALDI

Oyuncu Alper Saldıran’ın ardından ünlü şarkıcı Işın Karaca 3 yıl önce evlendiği eşi Tuğrul Odabaş'a boşanma davası açtığı öğrenildi. Adliyeye Tuğrul Odabaş'tan önce gelen Karaca, boşanma nedenini soran basın mensuplarına, “Sizin ürettiğiniz gibi bir senaryo yok. Tuğrul iyi bir insan, onu üzmeyin” dedi. Odabaş'ın da adliyeye gelmesi üzerine çift hakim karşısına çıkarak 3 senelik evliliklerini resmi olarak bitirdi.

DOST KALACAĞIZ

Mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü sunan Karaca, hakimin sorması üzerine, ‘boşanmak’ istiyorum dedi. Karşılıklı hiçbir maddi ve manevi taleplerinin olmadığını belirten çift, hakimden boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Çift adliyeden ayrı ayrı çıkarken, ünlü şarkıcı aldatıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek eski eşiyle dost kalacaklarını söyledi.

3. KEZ BOŞANDI

İlk evliliğini 19 yaşında yapan Işın Karaca’nın bu evlilikten Arda Kıvanç adında bir oğlu var. ikinci evliliğini ise fotoğrafçı olan Sedat Doğan ile 2011 yılında yaptı. Bu evlilikten Mia adında bir kızı oldu. 2016 yılında nikah masasına oturan Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, boşanma kararı aldı. Ünlü çiftin görüş farklılıkları nedeniyle ayrılık kararı aldıkları öğrenildi.