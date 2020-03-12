Işın Karaca: Bizde zaten bu hastalık kol geziyor!

Kısa bir süre öncesine kadar sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte Hollanda'da tatil yapan şarkıcı Işın Karaca, yurda döner dönmez yine yoğun temposuna başladı. Karaca, takipçisiyle yaptığı bir Corona virüs yazışması sırasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tüm dünyanın virüs korkusu yaşadığı şu günlerde bir Avrupa tatili gerçekleştiren ve Amsterdam’dan yaptığı paylaşımlarla tatilinin son derece keyifli geçtiğini takipçileriyle paylaşan Işın Karaca, yurda döner dönmez yaptığı bir Corona virüs paylaşımına ilginç bir yorum aldı.

Bir takipçisinin: “Siz de Avrupa’dan geldiniz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sorumu yanlış anlamayın tedbir amaçlı …” şeklindeki sorusuyla karşılaşan Karaca verdiği yanıtla, Sağlık Bakanı’nın ‘yurt dışından dönenler kendilerini 14 gün boyunca gündelik hayattan tecrit etmeli’ şeklindeki uyarısını duymadığını gösterdi. Karaca ayrıca havalimanında Corona virüsü ile ilgili herhangi bir önlem görmediğini de söyledi.

İşte Karaca’nın konuyla ilgili verdiği o dikkat çekici yanıt:

“Vallahi ben 2 kere influenza 1 domuz gribi atlattım son 3 yılda… Geldiğimiz yerde hastalığa dair tek bir belirti yoktu. Biz de şükür olsun gayet iyiyiz. Sağlıklı besleneceğiz, bol vitamin vs. Ama şahsen fikrim şu! Bizde zaten bu hastalık kol geziyor! Havalimanında tek bir önlem de görmedik ayrıca… anlayacağınız sakinlik ve kendimize iyi bakmak”