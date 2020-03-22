Işın Karaca: Yasak gelmezse bunlar bizi öldürecek!

Işın Karaca: Yasak gelmezse bunlar bizi öldürecek!

Şarkıcı Işın Karaca, sevgilisiyle birlikte çıktığı Hollanda tatili sonrasında kendisini karantina almadığı için yoğun bir şekilde eleştirilmiş, Karaca daha sonra yaptığı bir paylaşımla bunun doğru olmadığını söylemişti.

Sevgilisi ile birlikte yaptığı paylaşımın ardından kendilerini eve kapadıklarını söyleyen Karaca, yaptığı tüm açıklamalara rağmen sosyal medyada gündem haline gelmiş ve yoğun bir şekilde eleştirilmişti.

Işın Karaca, dün yaptığı paylaşımda ise sosyal medyadan kendisini acımasızca eleştirenlere tepkisini de göstermiş oldu. İnsanların sıcak havayla birlikte sayfiye yerlerini doldurmasına kızan Karaca, sosyal mesafeye uymayanlara tepkisini şu paylaşımla gösterdi:

“Çıkın çıkın! Serilin oraya buraya! Hiç sosyal mesafeye değer vermeyin ama sonra hastahanelere koşmayın! Sizler muhtemelen akşamları 21:00 de sağlıkçılarınız için alkışta tutuyorsunuz! Anladık! Bağışıklık kazanmaya çalışıyorsunuz da! Biraz abartmadınız mı! Delirmeye devam!”