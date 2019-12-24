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Işın Karaca yeni bir aşka mı yelken açtı?
Işın Karaca yeni bir aşka mı yelken açtı?
Tuğrul Odabaş'tan kısa bir süre önce boşanan, önceki eşi Sedat Doğan ile kriz yaşayan Işın Karaca'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Magazin 24 Aralık 2019 - 13:24

Tuğrul Odabaştan, geçtiğimiz ay tek celsede boşanan ünlü sanatçı Işın Karaca’nın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Magazinburada.net’in haberine göre; havalimanında görüntülenen Karaca, elinde valiz bulunan genç bir adama sarıldı. Konseri sonrası evine çok yakın bir otele girerken görüntülenen şarkıcı, sarıldığı adamla aynı otelden çıkarken görüntüledi.

Otelden ayrı ayrı çıkan ikili ileride buluşarak bir araca binip gözlerden uzaklaştı. Çok geçmeden söz konusu adamın müzisyen Can Yapıcıoğlu olduğu öğrenildi. Dün Bağdat caddesinde bir arkadaşı ile görüntülenen Karaca’ya bu iddialar soruldu. Şaşıran ve sessiz kalan Karaca, “Can Yapıcıoğlu ile aşk mı yaşıyorsunuz?” sorusuna “Ben ne yaşadığımı anlamadan siz nereden biliyorsunuz” cevabını verdi.


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