Işın Karaca’dan eski eşi Sedat Doğan hakkında şok sözler

Işın Karaca’nın evliliğini sonlandırdığı Tuğrul Odabaş’ın Mia ile paylaşımı krize neden oldu. Karaca’nın ilk eşi olan Sedat Doğan, kızı Mia ile ilgili paylaşıma dair Odabaş’ı tehdit etti ve “Ben rahatsız olursam, rahatsız ederim, beni tanıyanlar bilir. Şimdi Tuğrul, efendi olacaksın, adam olacaksın” dedi.

“ADAM OL, EFENDİ OL”

Karaca'nın ilk eşi Doğan, “Ben rahatsız olursam, rahatsız ederim, beni tanıyanlar bilir. Şimdi Tuğrul, efendi olacaksın, adam olacaksın, dans etmeyeceksin. Ben dansı çok iyi bilirim, sana gerekirse samba da öğretirim. Benim kızımın fotoğraflarını alıp Instagram’da, orada burada kullanıp, Türk halkının duygularıyla oynayıp, bir baba figürü yaratıp sahnelerde şov yapamazsın. Arada okyanuslar da olsa ben senin o sahnenin ışıklarını kapatırım. Adam ol, sessiz ol, efendi ol” dedi.

“SEVGİNİN SONU YOKTUR”

Doğan'ın bu açıklamasına Odabaş ise Instagram'da paylaştığı bir yazı ile karşılık verdi ve “Her güzel şeyin bir sonu vardır ama sevginin sonu yoktur. Maksadı sevgi olanın kavgası da yoktur” açıklamasını yaptı.

KARACA’DAN AÇIKLAMA

Eski eşleri arasındaki polemik magazin haberlerine yansıyan Işın Karaca, konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve 2.Sayfa adlı magazin programına telefonla bağlanarak şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Cumhuriyeti yasaları, bana çocuğumu korumakla yükümlü olduğumu söylüyor, geri kalan söylenen lafların hiçbir hükmü olmadığı gibi tertemiz hayatımı kimsenin kendisini aklaması için kullanmasına müsaade etmiyorum. Kızımın biyolojik babası kızını görmesiyle ilgili olarak dilediği zaman gelip bu davayı açabilir ancak şu anda kızıma psikolojik olarak baskı yapıyor. Bu kadına şiddettir! Yaptığı paylaşımlarda ve hakkımda sarf ettiği sözlerde hiç yaşanmamış olayları anlatmak hikayeler uydurmak son derece yanlış. Bu konuda her türlü maddi ve manevi hukuksal hakkımı kullanacağım. Sen ortadan kaybolacaksın, yıllarca görünmeyeceksin ve sonrasında aklanmak için Işın Karaca markasını kullanacaksın! Herkes elini vicdanına koysun böyle hikayeler anlatmakla nereye varacağını sanıyor? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Mia sekiz yaşında ve okula gidiyor… insaflı olun, insaf ne demek biliyor musunuz? Adama sorarlar ‘madem bu kadar babaydın…’ uydurma hikayeler duyuyorum, hayatımda olmayan insanlar hakkında hikayeler dinliyorum. Kimseye delikanlılık yapmama gerek yok, hukuk var ve kadınlık onurumu koruyacağım. Kimse namusuma laf edemez, namus bir kadın için çok önemli bir sıfaıttır… Avukatım gerekli çalışmalara başladı”

Karaca bu açıklamaları yaptıktan sonra, programın sunucuları kızı Mia’nın bu olanlardan nasıl etkilendiğini sordu. Işın Karaca kızı ve onun biyolojik babası hakkında konuşurken dehşete düşüren açıklamalarda bulundu:

“Mia çok korkuyor aslında onun (Sedat Doğan) Türkiye’ye dönmesinden… ‘Ben onu görmek istemiyorum, onu tanımıyorum anne’ diyor. ‘Beni onunla yatıya yollamayacaksın değil mi anne?’ diye soruyor. Buna cevap vermen gerekiyor anne olarak… Sakin durmaya çalışıyorum, aslında normalde ağzıma geleni söylerim bu konuda çekincem yoktur ama konu benim kızım, bu benim çocuğum… Türkiye Cumhuriyeti soyadını bile değiştirtmiş onun. Mia’nın bu süreçte yaşadıklarından başı eğildi. Bir çocuğun başını eğmek ne kadar utanç verici bir şey! Kimse çocuklarım üzerinden kendi hayatlarını aklamaya çalışmasın”