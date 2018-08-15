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Işın Karaca’nın döviz isyanı: Tuzu kuru olan…
Işın Karaca’nın döviz isyanı: Tuzu kuru olan…
Şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından dövizle ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.
Magazin 15 Ağustos 2018 - 06:59

Son bir aydır dövizdeki yükseliş sürerken bir yandan da sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapılıyor. Bu paylaşımların maksadını aştığını düşünen ve bir uyarı yapmak gerektiğine inanan şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine seslendi ve şunları yazdı:

“Son günlerde yaşanan ekonomik dalgalanma dalga konusu olmamalı! Birliğimiz, beraberliğimiz bu ekonomik savaşın üstesinden gelmemize sebep olacaktır… Birlik zamanı… Naçizane fikrim yerli üretim ve malları tüketim zamanı. Biz her şeyin üstesinden gelebilecek potansiyeli taşıyan bir toplumuz…”

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