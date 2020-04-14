Işın Karaca’nın kızı Mia’dan sokaktakilere fırça

Başarılı yorumcu Işın Karaca, corona virüsünden korunmak için kızı Mia ile evinden çıkmıyor. Karaca, kızı Mia’nın bir fotoğrafını paylaşarak, neler yaşadıklarını Instagram’dan anlattı.

Mia’nın “mahallenin muhtarı kıvamında” balkonda vakit geçirdiğini söyleyen Karaca’nın paylaşımı şöyleydi:

“Hadi biz büyüdük.

Bir şekilde oyalanıyoruz.

Mia ne mi yapıyor?

Mahallemizin muhtarı kıvamında. Yaşını başını almışlara mütemadiyen balkondan, ‘amca, dede, teyze, nine, ama siz evinizde neden oturmuyorsunuz? Ben yaz gelince denize girmek istiyorum’ deyip geçenlere fırçayı atıyor!

Napsın! 8 yaşındaki bebe anladı olanı biteni kocaman insanlar hala toto gezdirme derdinde! Sen gül annem.

Hep gül!

Hep bildiğin doğrunun peşinden git.

Şimdi sana mikrofon bağlayacağım, mahalleden geçenlere okkalı fırça at, böyle kocaman kocaman…”