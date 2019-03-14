Işın Karaca’nın ‘momo’ korkusu

Kızı Mia’nın üzerine titreyen ve her fırsatta onu ne kadar çok sevdiğini gösteren paylaşımlarda bulunan Işın Karaca geride bıraktığımız akşam yine benzer bir paylaşıma imza attı. Son zamanlarda özellikle küçük çocuğu olan aileleri endişelendiren ‘momo’ tehlikesine dikkat çeken Karaca, kendilerinin de benzer korkular içinde olduğunu söyledi ve takipçileriyle şu satırları paylaştı:

“Bugün miniğim çok yoruldu. Sınıfı ile geziye gitti. Okuldan sonra spor dersi derken Pestil gibi 20:00 de kendi yatağında uyudu. Sonrası mı? Okuldaki baZı arkadaşları bu momo denilen korkunç virüsü anlattı, ve o gün bugün bizim uykumuz bölük… Öğretmenimizle birlikte her gün bu korkuları yok etmek için çalışıyoruz. Canavar savar duasından, tütsü kovalamacısına kadar… demek ki iğrenç momo'nun suratını görse hepten uyumayacağız. Allahım sen koru! Denemediğimiz şey kalmadı ama bulacağım bunun da çaresini…”