Işın Karaca’nın yetiştirdiği at Gazi Koşusu’na damga vurdu

Şarkıcı Işın Karaca’nın yetiştirdiği 'Mucize Kız' isimli at, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu'nda ikinci oldu.

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Şarkıcı Işın Karaca, 96. Gazi Koşusu’nda koşan ‘Mucize Kız’ın ikinciliğini Instagram hesabından kutladı.

Karaca, ‘Mucize Kız’ isimli atın resmini paylaşarak mutluluğunu dile getirdi.

Şarkıcı, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu ve 96’cısı gerçekleşen Gazi koşusunda 2. olmak bir yetiştirici olarak onurdur. Senin için dünyanın dört bir yanından taşıdığım vitaminler helal olsun kızım” notunu düştü.

BİRİNCİ ‘SECRET POWER’ OLDU

Gazi Koşusu’nun 96’ncısını Emrah Karamazı’nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım’ın yaptığı ‘Secret Power’ isimli safkan kazandı.

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