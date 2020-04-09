İşler Güçler dizinin konusu ne? İşler Güçler dizisinde oynayan oyuncular kim?

Corona virüsü sebebiyle bir çok dizi setlerine ara verirken, kanallar da eskiden çok tutan dizilerinin tekrarlarını yayınlama yoluna gitti. Bu yöntemi izleyen Star TV, İşler Güçler adlı fenomen dizinin tekrarlarını yayınlamaya başladı. Her Perşembe akşamı STAR TV ekranlarında olacak İşler Güçler dizinin konusu ise internet kullanıcıları tarafından aratılmaya başladı. İşler Güçler dizinin konusu ne? İşler Güçler dizisinde hangi yıldız oyuncular oynuyor. İşte tüm detaylar…

Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı İşler Güçler dizisinin başrollerinde, son zamanlarda televizyon ve sinemanın en iyi ikililerinden olarak gösterilen Ahmet Kural ile Murat Cemcir'e, Sadi Celil Cengiz de eşlik ediyor. Peki yayınladığı zamanda büyük bir merakla izlenen ve özellikle yan rollerinde oynayan usta tiyatrocuların performansı ile büyük beğeni toplayan İşler Güçler dizisinin konusu ne? Filmde hangi usta isimler rol alıyor? Bütün bilgiler haberimizde…

İŞLER GÜÇLER DİZİNİN KONUSU

3 yakın arkadaş kendi filmlerini çekmeye karar verir,ama hiç paraları yoktur! İşler Güçler, kariyerlerinde farklı noktalardaki üç oyuncunun, birlikte bağımsız bir film çekebilmek için girdikleri kısır döngünün trajikomik hikayesini konu ediyor.

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz muhteşem filmlerini çekme hayalleri kuran, ve gerekli parayı toplamak için istemeyerekte olsa ‘Meslek Hikayeleri’ adlı belgesel-programda sunuculuk yapan üç aktördür. Ahmet, başrol oynadığı günlerin özlemini çekmekte, mazideki başarılarının göz ardı edilmesinden şikayet etmektedir. Murat, mesleğinin gereklerini yapmaya çalışırken, kendisini terketmiş olan eski sevgilisiyle beraber çalışmanın zorluklarını yaşamaktadır.

İŞLER GÜÇLER DİZİNİN OYUNCULARI

Murat Cemcir

Ahmet Kural

Sadi Celil Cengiz

Şinasi Yurtsever —— Yapımcı

Burak Satıbol ——– Salih Abi

Korhan Herduran —– Vedat

Yılmaz Gruda —— Rüstem

Murat Akkoyunlu —– Şenol Baytar