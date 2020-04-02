İşler Güçler konusu ve oyuncuları… İşler Güçler’de kimler oynuyor?

İşler Güçler, 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV’de Modern Muzip Yalanlar sloganıyla yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayan ve başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz’in paylaştığı, üç oyuncunun yaşam öyküsünü anlatan Türk, komedi televizyon dizisidir. İşte konusu ve oyuncu kadrosu…
İŞLER GÜÇLER KONUSU
Ahmet, Murat ve Sadi film çekme hayalleri kuran ve parayı toplamak için ‘Meslek Hikâyeleri’ adlı belgesel programında sunuculuk yapan üç aktördür. Amaçları bu programdan para topladıktan sonra gişe rekorları kıracak bir film çekmektir fakat çektikleri program yayınlanmayınca daha iyi bir bölüm çekmek için kolları sıvarlar.
Ahmet, başrol oynadığı günlerin özlemini çekmekte, mazideki başarılarının göz ardı edilmesinden şikayet etmektedir. Kendisinin artık tanınmadığını düşünmekte ve bu yüzden herkese sitem etmektedir.
Murat, mesleğinin gereklerini yapmaya çalışırken , kendisini terk etmiş olan eski sevgilisiyle beraber çalışmanın zorluklarını yaşamaktadır.
Sadi, gümrük memurluğunu oyuncu olmak için bırakmış, para dertleri ve ailevi sorunlarla uğraşmaktadır. Figüranlık yaptığı dizisinden başka gelir kaynağı olmayan Sadi için ‘Meslek Hikayeleri’nin yayınlanması ve ücretlerini almaları çok önemlidir. Bu sırada programın yapımcısı ve yapım ekibi işleri güçleştirmektedir.
OYUNCULARI
Oyuncu Karakter
Ahmet Kural
Murat Cemcir
Sadi Celil Cengiz
Hürriyet Özkılıç
Salih Bilen
Yeliz Şar
Murat Akkoyunlu
Nazlı Tosunoğlu
Şinasi Yurtsever
Burak Satıbol
Gaye Gürsel
Korhan Herduran
Yılmaz Gruda
Açalya Samyeli Danoğlu
Melike Emiroğlu
Arzu Oruç
Berna Koraltürk
Ayhan Taş
Ahmet Dursun
Barış Yıldız
Yakup Yavuz Sarıyıldız
Adnan Şur
Ezgi Asaroğlu
Murat Serezli
Büşra Pekin
Tuğçe Kurşunoğlu