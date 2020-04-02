İşler Güçler konusu ve oyuncuları… İşler Güçler’de kimler oynuyor?

Yaklaşık 8 yıl önce televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 1 sene boyunca yayınlanan İşler Güöler dizisi tekrar ekranlara gelecek. İşler Güçler'in konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte detaylar...

İşler Güçler, 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV’de Modern Muzip Yalanlar sloganıyla yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayan ve başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz’in paylaştığı, üç oyuncunun yaşam öyküsünü anlatan Türk, komedi televizyon dizisidir. İşte konusu ve oyuncu kadrosu…

İŞLER GÜÇLER KONUSU

Ahmet, Murat ve Sadi film çekme hayalleri kuran ve parayı toplamak için ‘Meslek Hikâyeleri’ adlı belgesel programında sunuculuk yapan üç aktördür. Amaçları bu programdan para topladıktan sonra gişe rekorları kıracak bir film çekmektir fakat çektikleri program yayınlanmayınca daha iyi bir bölüm çekmek için kolları sıvarlar.

Ahmet, başrol oynadığı günlerin özlemini çekmekte, mazideki başarılarının göz ardı edilmesinden şikayet etmektedir. Kendisinin artık tanınmadığını düşünmekte ve bu yüzden herkese sitem etmektedir.

Murat, mesleğinin gereklerini yapmaya çalışırken , kendisini terk etmiş olan eski sevgilisiyle beraber çalışmanın zorluklarını yaşamaktadır.

Sadi, gümrük memurluğunu oyuncu olmak için bırakmış, para dertleri ve ailevi sorunlarla uğraşmaktadır. Figüranlık yaptığı dizisinden başka gelir kaynağı olmayan Sadi için ‘Meslek Hikayeleri’nin yayınlanması ve ücretlerini almaları çok önemlidir. Bu sırada programın yapımcısı ve yapım ekibi işleri güçleştirmektedir.

OYUNCULARI

Oyuncu Karakter

Ahmet Kural

Murat Cemcir

Sadi Celil Cengiz

Hürriyet Özkılıç

Salih Bilen

Yeliz Şar

Murat Akkoyunlu

Nazlı Tosunoğlu

Şinasi Yurtsever

Burak Satıbol

Gaye Gürsel

Korhan Herduran

Yılmaz Gruda

Açalya Samyeli Danoğlu

Melike Emiroğlu

Arzu Oruç

Berna Koraltürk

Ayhan Taş

Ahmet Dursun

Barış Yıldız

Yakup Yavuz Sarıyıldız

Adnan Şur

Ezgi Asaroğlu

Murat Serezli

Büşra Pekin

Tuğçe Kurşunoğlu