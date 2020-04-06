İsmail Baki Tuncer ünlü isimleri taklit etti karantina şarkısı söyledi

Komedyen İsmail Baki Tuncer, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tebüssüm ettirdi. Ünlü isimleri taklit ederek corona virüsü şarkısı söyleyen Tuncer, 15 kişiyi taklit etti.

Komedyen İsmail Baki Tuncer, ‘Neler Oluyor Hayatta’ şarkısına 15 ünlü isimle birlikte klip çekti. Ünlü komedyen Metin Akpınar’dan Kemal Sunal’a, Aziz Yıldırım’a, Halit Akçatepe’den Şener Şen’e pek çok ismi taklit ederek corona virüsü şarkısı söyledi. “Evlerimizde karantinada olduğumuz şu günlerde, Hababam sınıfı filminin sevilen şarkısı “Neler Oluyor Hayatta?” şarkısının sözlerini virüse uyarlayarak 15 taklitle seslendirmeye çalıştım” diyen Tuncer’in videosu sadece sosyal medyada değil, Whatsapp’ta da viral oldu…