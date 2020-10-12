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İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal nişanlandı
İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal nişanlandı
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Şaşmaz, ailesiyle birlikte Ünal'ı istemeye gitti. Çift sade bir törenle nişanlandı.
Magazin 12 Ekim 2020 - 13:00

‘Güneşi Beklerken’, ‘Aşk Laftan Anlamaz’ ve ‘Serçe Sarayı’ gibi dizilerde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçen ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal’ı istemeye gitti.

Hande Ünal'ın ailesinin evinin bahçesinde yapılan nişan törenine Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy da katıldı.

Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy

Oyuncu Demet Özdemir de yakın dostlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Demet Özdemir

Son dönemde paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen YouTuber Duygu Özaslan da nişan törenine katılanlar arasındaydı.

Duygu Özaslan

İsmail Ege Şaşmaz-Hande Ünal çiftinin mutlu gününe ait kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Son güncelleme: 13:06 - 12.10.2020