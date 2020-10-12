İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal nişanlandı
‘Güneşi Beklerken’, ‘Aşk Laftan Anlamaz’ ve ‘Serçe Sarayı’ gibi dizilerde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçen ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal’ı istemeye gitti.
Hande Ünal'ın ailesinin evinin bahçesinde yapılan nişan törenine Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy da katıldı.
Oyuncu Demet Özdemir de yakın dostlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
Son dönemde paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen YouTuber Duygu Özaslan da nişan törenine katılanlar arasındaydı.
İsmail Ege Şaşmaz-Hande Ünal çiftinin mutlu gününe ait kareler sosyal medyadan paylaşıldı.