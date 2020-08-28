İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, kaç yaşında?

İsmail Ege Şaşmaz, 1993 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisiyle geçen İsmail Ege Şaşmaz hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… İsmail Ege Şaşmaz nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Sen Çal Kapımı dizinde Kaan karakterine hayat veren İsmail Ege Şaşmaz hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. Manisa Belediyesi Konservatuarı'nda oyunculuk eğitimi alan Şaşmaz, ilk oyunculuk deneyimini Manisa Belediyesi Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda Sınıfta Acil Servis isimli oyunla gerçekleştirmiştir.

2013 yılında ise ilk kez kamera karşısına Güneşi Beklerken isimli dizi ile geçen İsmail Ege Şaşmaz, Günebakan, Serçe Sarayı, Aşk Yalanı Sever, Aşk Laftan Anlamaz, Lise Devriyesi gibi yapımlarda rol almıştır. Genç oyuncu 2018 yılında Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise Sen Çal Kapımı dizinde Kaan karakterine hayat veriyor.

İsmail Ege Şaşmaz'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2013 – Güneşi Beklerken (Barış) (TV Dizisi)

2015 – Günebakan (Rüzgar) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Tolga) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Yalanı Sever (Serdar) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İbrahim) (TV Dizisi)

2017 – Lise De4vriyesi (Fırat) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Mehmet) (TV Dizisi)

2020 – Sen Çal Kapımı (Kaan) (TV Dizisi)