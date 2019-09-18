İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu nereli ve kaç yaşında?

İsmail Hacıoğlu, 1985 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Bana Şans Dile isimli sinema filmi ile geçen İsmail Hacıoğlu hakkında merak edilenler haberimizde... İsmail Hacıoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinde Hasan Çetin karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İsmail Hacıoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu, 30 Kasım 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İsmail Hacıoğlu aslen Bulgaristan'lıdır, babası eski Fenerbahçeli futbolcu Bulgar Mehmet lakaplı Mehmet Hacıoğlu'dur. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı.

2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali “Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü” kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16. Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. Hacıoğlu, 5 Şubat 2016’da Duygu Kaya ile evlendi. Bu evliliğinden Yemin isminde bir kızı vardır.

İlk oyunculuk deneyimini 2001 yılında rol aldığı Bana Şans Dile isimli sinema filminde canlandırdığı Çağlar karakteri ile yaşayan İsmail Hacıoğlu; Sonsuz Bir An, Meryem, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak, Sonsuz, Çakal, Bana Şans Dile, Karşılaşma, Anlat İstanbul, Sınav, Kabadayı, Hoşçakal Güzin, Vali, Gökten 3 Elma Düştü, Başka Semtin Çocukları, Ayla gibi pekçok dizi ve filmde rol almıştır. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinde Hasan karakterine hayat veren İsmail Hacıoğlu, 1.86 metre boyunda, 74 kilo ve Yay burcudur.

Ödülleri:

2003 – 40. Antalya Film Şenliği – Umut Veren Genç Oyuncu – Karşılaşma

2003 – 15. Ankara Film Festivali – Mehmet Emin Toprak Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu – Karşılaşma)

2003 – 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri – Yılın Umut Veren Sanatçısı – Karşılaşma

2004 – 11. ÇASOD “En İyi Oyuncu” Ödülleri – Umut Veren Erkek Oyuncu – Karşılaşma

2009 – 20. Ankara Film Festivali – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Gökten Üç Elma Düştü

2011 – 16. Sadri Alışık Ödülleri – “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” – Çakal

İsmail Hacıoğlu’nun’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çocuk (Hasan) (TV Dizisi)

2019 – Şuursuz Aşk (Sinema Filmi)

2018 – Mehmetçik Kutül Amare (Üsküplü) (TV Dizisi)

2017 – Ayla (Süleyman Dilbirliği) (Sinema Filmi)

2015 – Zeyrek ile Çeyrek ‘Bir Ramazan Temaşası’ (Meftun) (TV Dizisi)

2015 – Kafes (Mehmet Sipahi) (Sinema Filmi)

2015 – Sonsuz Bir An (Sinema filmi)

2013 – Osmanlı Tokadı ( Fatih Sultan Mehmet) (TV Dizisi)

2013 – Meryem (Murat) (Sinema Filmi)

2011 – Şüphe (Aziz Kutlu) (TV Dizisi)

2011 – Türkan (Mustafa) (Sinema Filmi)

2011 – Firar (Civan) (TV Dizisi)

2010 – Çakal (Akın) (Sinema Filmi)

2010 – Sinyora Enrica ile İtalyan Olm… (Ekin) (Sinema Filmi)

2009 – Sonsuz (Volkan) (Sinema Filmi)

2008 – Vali (Sarp Uçar) (Sinema Filmi)

2008 – Sarıkamış Beyaz Hüzün (Delikanlı) (Sinema Filmi)

2008 – Hızlı Yarışçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Hoşçakal Güzin (Serkan) (TV Filmi)

2008 – Gökten Üç Elma Düştü (Ali) (Sinema Filmi)

2008 – Gece Sesleri (Yağız Haksever) (TV Dizisi)

2008 – Beni Unutma (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Veysel) (Sinema Filmi)

2007 – Sinekli Bakkal (Onur) (TV Dizisi)

2007 – Kabadayı (Murat) (Sinema Filmi)

2006 – Sınav (Mert) (Sinema Filmi)

2005 – Beyaz Gelincik (Memed Ali Aslanbaş) (TV Dizisi)

2004 – Anlat İstanbul (Fiko) (Sinema Filmi)

2003 – Bir İstanbul Masalı (Ozan Kozan) (TV Dizisi)

2002 – Koçum Benim (Ali) (TV Dizisi)

2002 – Karşılaşma (Osman) (Sinema Filmi)

2001 – Hiçbir yerde (Halim in Kardeşi) (Sinema Filmi)

2001 – Bana Şans Dile (Çağlar) (Sinema Filmi)