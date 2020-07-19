İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kaya Kumarki ayrılığında flaş iddia!

İsmail Hacıoğlu ile 4 yıl önce nikah masasına oturduğu Duygu Kumarki boşandı. Bir süre önce ayrılık kararı alan çift, geçen cuma Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Tv100'ün haberine göre çift adliyeye beraber gitti. Sabah saatlerinde olan duruşma başka bir davanın uzaması nedeniyle öğleden sonra görüldü. 3 yaşında Yemin adında bir kızları olan Hacıoğlu ve Kumarki, duruşma saatine kadar bir restoranda oturup bekledi.

BOŞANMA SEBEBİ ÖFKE NÖBETLERİ

Duruşma salonuna beraber giren karı kocanın duruşması 10 dakika sürdü. Çiftin boşanma nedeninin İsmail Hacıoğlu'nun öfke nöbetleri olduğu iddia edildi, ünlü oyuncunun evdeki televizyonu bile kırdığı gündeme geldi.

Bu iddiayı sosyal medyadan yalanlayan Duygu Kumarki, “Ne kadar kaos, karanlık ve kan seviyorsunuz. İddia adı altında hiç kimseyi itham edemezsiniz. İsmail Hacıoğlu ile ben Duygu Kumarki Hacıoğlu, anne ve babayız. Karı koca olmaktan öte ve kızımızın mutluluğu bizim şahsi mutluluğumuzun çok üstünde öneme sahiptir. Biz karı koca olarak ayrılsak da anne baba olarak her zaman yan yanayız ve yan yana olacağız” dedi.

Boşandıktan sonra da Hacıoğlu soyadını kullanmaya devam eden Kumarki'nin bir süre daha kızları için eski eşiyle aynı evi paylaşacağı öğrenildi.