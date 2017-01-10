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İsmail Hacıoğlu ve eşi Duygu Kaya Kumarki’den dudak dudağa fotoğraf
İsmail Hacıoğlu ve eşi Duygu Kaya Kumarki’den dudak dudağa fotoğraf
Ünlü isimlerin karlı İstanbul paylaşımları arasında belki de en 'ateşli'si oyuncu İsmail Hacıoğlu'ndan geldi.
Magazin 10 Ocak 2017 - 09:33

Oyuncu İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz yıl Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, çiftin Yemin adını verdikleri bir de kızları olmuştu. İstanbul’a yağan karın keyfini çıkaran Hacıoğlu ve Kumarki, Uskumruköy’deki evlerinin bahçesinde keyifli anlar yaşadı. İsmail Hacıoğlu eşini öpmeye doyamazken, Duygu Kaya Kumarki çektiği romantik fotoğrafları ‘Aşk her yerde’ notu ile Instagram sayfasında paylaştı.

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