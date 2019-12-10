İsmail Hacıoğlu’ndan türkü sürprizi!

1441 Productions imzasını taşıyan Star’ın sevilen dizisi 'Çocuk' un başarılı oyuncusu İsmail Hacıoğlu ‘dan türkü sürprizi geldi. Canlandırdığı Hasan karakteri ile gündem yaratan İsmail Hacıoğlu kendi bestesi olan türküyü bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde çaldı.

Bir süredir saz eğitimi alan oyuncu kendi bestesi olan türküyü Hasan karakteri için çaldı. Efe'nin aslında kendi oğlu olduğunu öğrenen ve onunla yakınlık kurmaya çalışan Hasan (İsmail Hacıoğlu) dile getiremediği duygularını sazı ile aktaracak. Babalık kavramı Hasan'ın hiç bilmediği bir kavram olsa da genç adam oğlunun kalbini de kazanmaya kararlı.

OYUNCULARIN TÜRKÜ İMTİHANI

Her ne kadar İsmail Hacıoğlu sözlerini kendisinin yazdığı bir türküyü seslendirmiş olsa da televizyon seyircisi ünlü isimlerin türkü performanslarına aşina… Aralarında Kıvanç Tatlıtuğ ve Oktay Kaynarca gibi isimlerin bulunduğu oyuncular yer aldıkları dizilerdeki türkü performansları ile dikkat çekmişti.