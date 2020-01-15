İsmail Hakkı Ürün kimdir? İsmail Hakkı Ürün nereli ve kaç yaşında?

İsmail Hakkı Ürün, 1976 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Bedel dizisi ile gerçekleştiren İsmail Hakkı Ürün hakkında merak edilenler haberimizde... İsmail Hakkı Ürün nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Samsa karakterini canlandıran İsmail Hakkı Ürün hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… İsmail Hakkı Ürün kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

İSMAİL HAKKI ÜRÜN KİMDİR?

İsmail Hakkı Ürün, 21 Mart 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Malezya IIUM Uluslararası İlişkiler, Ludwigsburg Filmakademie sinema eğitimi almıştır.

Oyunculuk kariyerine 2003 yılında yayınlanan Bedel dizisi ile adım atan İsmail Hakkı Ürün; Bedel, Mihrali, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, İki Aile, Recep İvedik, Dinle Neyden, Gazi, Sakarya Fırat, Hür Adam, Sümalanın Şifresi Temel, Uzun Hikaye, Moskovanın Şifresi Temel, Milat, Son Çıkış, Cesur Yürek, Reis ve Mehmetçik Kut'ül Amare gibi projelerde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Samsa karakterine hayat veren İsmail Hakkı Ürün, 1.95 metre boyunda, 84 kilo ve Koç burcudur.

İsmail Hakkı Ürün’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Samsa) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Mevlüt) (TV Dizisi)

2016 – Reis (İsmail) (Sinema Filmi)

2016 – Cesur Yürek (Hamza) (TV Dizisi)

2015 – Son Çıkış (TV Dizisi)

2015 – Milat (İbrahim Ketenci) (TV Dizisi)

2015 – Kardeş Payı (İstanbullu) (TV Dizisi)

2014 – Bir Yusuf Masalı (Mangal Hasan) (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Gazozcu Nurettin) (Sinema Filmi)

2012 – Moskova’nın Şifresi: Temel (Sinema Filmi)

2011 – Sümela’nın Şifresi:Temel (Valeri Abromoviç) (Sinema Filmi)

2010 – Hür Adam (Süleyman) (Sinema Filmi)

2009-2012 – Sakarya Fırat (Durali) (TV Dizisi)

2008 – Gazi (Yüzbaşı Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Dinle Neyden (Koca Musa) Sinema Filmi

2007 – Recep İvedik (Mahmut) (Sinema Filmi)

2006 – İki Aile (Seyfi) (TV Dizisi)

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Celal) (TV Dizisi)

2003 – Mihrali (Eşber) (TV Dizisi)

2003 – Bedel (Duran) (TV Dizisi)