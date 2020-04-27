İsmail Türüt sahur programında siyasi propaganda yaptı!

Türkücü İsmail Türüt’ün önceki akşam bir televizyon programının 'Sahur vakti' isimli programına katıldı. Türüt'ün birlik ve beraberlik ayı olarak bilinen Ramazan ayında katıldığı sahur programında siyaset yaparak CHP'yi eleştirmesi ekran başındaki seyircileri hayrete düşürdü.

Şarkıcı İsmail Türüt, ‘Sahur Vakti’ programına telefonla bağlandı. “Biraz formatınızın dışında olacak ama” diyen Türüt, Ramazan ayı, oruç ve ibadet gibi dini konuların konuşulduğu programda siyasete girdi.

İSMAİL TÜRÜT SOSYAL MEDYADA AYRIMCILIKLA SUÇLANDI

Salgının CHP iktidarı döneminde olması halinde ülkedeki vatandaşların yarısının hayatını kaybedeceğini öne süren Türüt, “Ya isyan çıkardı, ya kaos çıkardı, bu millet ölürdü” dedi. Sosyal medyada yer alan görüntüler tepkilere neden oldu.

İsmail Türüt daha önce de 31 Mart Yerel Seçimleri için bir türkü bestelemiş, türküsünde ana muhalefet partisi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenmişti.

FORMAT DIŞINA ÇIKTILAR

İsmail Türüt’ün CHP’yi hedef aldığı anlarda programı yöneten Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın müdahale etmemesi de dikkat çekti. Karataş, “Benim programlarda ben siyaset yaptırmıyorum ama baştan da kendim İsmail Türüt dobra dobra konuşur dedim. Seni de susturamayacağım şimdi madem gönlünden geldi. Millet hakikatı görüyor, doğru birdir”