‘İsmini Mars’a Gönder’ kampanyasına Ebru Yaşar da dahil oldu

NASA’nın başlatmış olduğu “İsmini Mars’a Gönder” kampanyasında, Türkiye en fazla katılım gösteren ülkeler arasında yer aldı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 2020’deki Mars görevi için başlattığı proje sosyal medyada büyük ilgi çekti. Konunun sosyal medyadan duyulması üzerine dünya çapında 1 milyon 615 bin 864 kişi başvurdu. Türkiye’den ise 308 bin 454 kişi, ismini Mars’a göndermek istedi. Durum böyle olunca sanat camiasından da bir çok kişi kampanyaya dahil oldu. Bunlardan biri de sahnelerde görmeye alışık olduğumuz Ebru Yaşar oldu. Yaşar, sosyal medya hesabından başvuru yaptığı bir gönderiyi esprili bir not ile takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşım;

