İspanya’da Cansu Dere rüzgarı

İspanya'nın en prestijli sinema ve televizyon ödül töreni Fotogramas de Plata'ya katılan Cansu Dere sahneye çıkıp 'La Casa De Papel'in yıldızlarından Najwa Nimri'ye ödül verdi.

Sozcu.com.tr

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‘Sadakatsiz’in yıldızı Cansu Dere bu diziyle İspanya’da büyük bir hayran kitlesi yakaladı. Cansu Dere bu ülkenin önemli ödüllerinden 73. Fotogramas de Plata için önceki akşam Hard Rock Hotel Madrid’de yapılan törene katıldı.

Cansu Dere sahneye çıkarak dizi kategorisinde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü ‘La Casa De Papel’in ‘Müfettiş Alicia Sierra’sı Najwa Nimri’ye takdim etti.

Anonsu İspanyolca yapan Dere ayakta alkışlandı.

Cansu Dere’nin büyük ilgi gördüğü törene Javier Bardem, Penelope Cruz, Alba Flores, Pedro Almodovar gibi sinema devleri katıldı.

Cansu Dere, ‘La Casa De Papel’in profesörü Alvaro Morte’yle.



Cansu Dere kırmızı halıda hayranlarını kırmayarak bol bol poz verdi.

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