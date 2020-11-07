İstanbul’dan kaçıp Ege’ye yerleşmişti… Aslıhan Gürbüz zeytin hasadına başladı

Son olarak 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde rol alan ve ardından Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz, doğa ile iç içe yaşamaya başladı. Gürbüz önceki gün zeytin hasadı yaptı ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Son olarak ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde ‘Merve’ karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz ekranlara ara vererek Ege’ye yerleşti.

Ayvalık’taki Mutlu köyüne yerleşen Gürbüz, doğa ile iç içe yaşamaya başladı.

37 yaşındaki oyuncu, önceki zeytin hasadı yaptı ve o anları Instagram hesabından yayınladı.

Gürbüz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Orada erkeklerin uzun sırıkları küçük yapraklı dalları hızla vuruşları ve siyah kıvraklıklarının eteklerini bellerine sokmuş kadınların iki kat eğilerek, soğuktan sertleşen parmaklarla yerden zeytin tanelerini toplayışlarını seyreder, yahut sırtını bir ağaca vererek yere bakardı. Bu buruşuk yüzlü ve her sene budanmaktan şeklini kaybetmiş eğri büğrü ağaçlar, uzun bir hikayeyi anlatan garip şekilli harfler gibiydi ve herhalde Yusuf bunların dilinden anlıyordu. – Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf”

Oyuncu iki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçirmişti.