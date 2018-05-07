İstanbullu Gelin 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Faruk öldü mü? İstanbullu Gelin son bölüm izle

İstanbullu Gelin dizisinin 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Faruk ortadan kayboluyor. Herkes deli gibi Faruk'u arıyor. Süreyya "Ya bir daha gelmezse?" diyerek ümitsizliğe düşerken onu teselli eden Esma oluyor. Faruk'tan gelen üzücü haber herkesi şoke ediyor. Peki Faruk'a ne oldu, öldü mü? İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

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İstanbullu Gelin, ekranların en çok takip edilen dizilerinden biri. Başrollerinde Özcan Deniz ile Aslı Enver’in yer aldığı dizinin senaryosunun Teşrik-i Mesai ekibi yazıyor. Dizi severler yeni bölümden ipuçları içeren yeni bölüm fragmanını merak ediyor. İşte İstanbullu Gelin dizisi ile ilgili son gelişmeler…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Adem yaşadığı hayal kırıklığıyla öfkesini gitgide körüklemektedir. Faruk'un Adem'le yüzleşmesi Esma ve Süreyya arasında gerilim yaratır. Faruk'la karşı karşıya gelen Akif için zor günler kapıdadır. Boranlar kendi aralarında yaşanılanları hazmetmeye çalışırken İpek'in hamlesi Fikret'i büyük bir karara sürükler. Her şeye rağmen gerçekleştirilen lansmanda ise Boranları bambaşka bir sürece taşıyacak haber gelir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE