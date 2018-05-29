İstanbullu Gelin 52 bölüm fragmanı yayınlandı! İstanbullu Gelin son bölüm izle

İstanbullu Gelin 52 bölüm fragmanı yayınlandı! Başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı dizinin yeni tanıtıma Osman'la evlenen gelinin 'Seni iki kişilik sevemem' cümlesi damga vuruyor. Nikahı terk eden gelin yeni fragmanın da konusu oluyor. Adem acı çığlıklar ile annesini kaybetmek istemediğini haykırıyor. İşte ayrıntılar ve İstanbullu Gelin son bölüm izleme linki...

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Star TV’nin en sevilen dizilerinden İstanbullu Gelin 52 bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda n,kah masasında terkedilen Osman’ın dramı ön plana çıkıyor. Nasihatler ve tecrübeler aktarılarak durum özetlenmeye çalışılıyor. İşte İstanbullu Gelin son bölüm izleme linki ve yeni tanıtıma dair ayrıntılar…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Boranlar'ı düğün heyecanı sarıyor!

Süreyya, Gözde'ye varlığının onların ilişkisi üzerinde bir etkisini olmayacağını söyler. Fakat Faruk'u affetmesi bu durumu sindirmesi kolay olmayacaktır. Adem'in hızla harekete geçmesi ile Gözde'nin şirketi ile anlaşma imzalanır. Fikret bu sayede Gözde ile Faruk arasındaki ilişkiyi öğrenir. Faruk'un da hata yapabilmesi içten içe hoşuna gitmiştir.

Siren ise Boğaç'ın onu dolandırmak istediğini anlar ve evliliğini bitirme kararı alır. Osman düğün hazırlıkları sırasında kendisine yer bulamadığı için zaman zaman boğulmaktadır. Nikah günü geldiğinde ise beklenmeyen bir karar ile herkes şaşkın kalacaktır.

günaydın, herkes iyi mi? enseyi karartmayın, @tesrikimesai444 o kadar da kalpsiz olamaz (di mi ama?) pic.twitter.com/mqid66YVNa — istanbullu gelin (@istgelintv) 26 Mayıs 2018

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE