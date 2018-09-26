İstanbullu Gelin 55.bölüm 2. fragman yayınlandı!

İstanbullu Gelin yeni bölümde bu sefer Boranlar yabancı oldukları bir şehirdeler. Esma kargaşadan bunalır, Faruk baş etmeye çalışır ama zorlanır. Hatta Süreyya’yı azarlar. Boranlar’ın tek şansı Ülfet haladır. Ülfet ise kendine Boranları mahkum etmenin keyfini sürüyordur. İstanbullu Gelin 55. Bölüm ilk fragmanında Ülfet halanın Aziz’i de oyuna dahil ettiği görülmüştü. Yayınlanan 2. Yeni fragmanda ise Faruk’un yaşadığı zorluklara yer veriliyor. İşte İstanbullu Gelin 55. Yeni bölüm 2. Fragmanı…

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İstanbullu Gelin'den bir gün ara ile 2 yeni fragman geldi. Twitter'dan fragman “gittiğimiz yer mi, götürdüğümüz kendimiz mi asıl savaştığımız? #istanbullugelin de bu hafta hep beraber düşüneceğiz…” mesajı ile paylaşıldı. Bugün yayınlanan İstanbullu Gelin 55. Bölüm 2. Yeni fragmanda Boranlar İstanbul'a geliyor. Faruk ipleri elinde tutmaya çalışıyor, ama işi oldukça zor. İşte İstanbullu Gelin 55. Yeni bölüm fragmanı…

İSTANBULLU GELİN 55. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



İSTANBULLU GELİN 55. YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN



İSTANBULLU GELİN 54. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbullu Gelin gelecekten başlar. Yaz büyümüştür ve geçmişe yolculuk başlar. Annesinin katil olduğunu ve herkesten sakladığını söyler. Ayrıca kendi gözleri ile gördüğünü söyler. Gösterilen kısa bir görüntüde; Süreyya psikoloğa gider ve kendi içinde kaybolduğunu söyler.

Boranlar zor günler geçirir. Süreyya ile Faruk birbirine tutunur ve Esma Hanım'ın canı maddi durumlara çok sıkkındır. Faruk bir çıkış aramaktadır, bankaya gider ama kredi çıkışı sağlanamaz. İpek'in annesi baskıya devam etmektedir. Fikret bunalımdadır, İpek'in telefonlarını bile açmaz. Ancak çocuğunun yürümeye başladığını görünce telefona sarılır ve karısını arar. Fikret kendini o kadar çok suçlamaktadır ki kimsenin yüzüne bakamaz hale gelmiştir. İpek'e telefonda intikam yeminleri eder.

Adem, karısı Dilara'yı her yerde arar. Tuttuğu adamlar da bulamaz, sinir krizi geçirir. Gülistan ile Nazif'e illallah ettirir.

Senem ile Akif, Senem'in yaşadığı eski sokağa taşınır. Senem durumun kurtulmayacağına inanır ama Akif umutludur.

İSTANBULLU GELİN 54. BÖLÜM İZLE

AKİF SÜRPRİZİNİ YAPAR

Akif'ten gelen sürpriz bir haber tüm aileyi harekete geçirir. Akif, Baronlar'ın geçmişten kalma bir arsasını bulur. Arsa yeni yapılan havalimanına çok yakındır. Akif, 30 milyon vermeye hazır yatırımcı olduğunu söylüyor. Ancak arsanın satışı için Ülfet halanın onayı gerekmektedir.

ÜLFET HANIM İÇİN SAHNE VAKTİ

Esma için geçmişle yüzleşme vakti gelir, görümcesi Ülfet ortaya çıkar. Ülfet Kavaklı, Boranların akrabası olan ama yıllardır adını dahi unuttukları bir yakınlarıdır. Kendi işini kuran Ülfet Hanım moda sektöründe çalışmaktadır.

Esma asla Ülfet fikrini kabul edemez, ama başka çıkış yolu yoktur. Boranlar ailesi konuyu masaya yatırır, arsaya başka alıcı bulunamayacağı düşünülür. Esma inatla geçmişte yaşananları anlatmaz.

FARUK ÜLFET HANIM'A GİDER

Faruk ile Fikret, Ülfet Hanım ile konuşmaya gider. Burnundan kıl aldırmayan Ülfet'in ilk sözü sizi canlı gördüğüme sevindim olur. Faruk arsadan söz eder ve neden geldiklerini açıklar. Ancak Ülfet kendi payını satmalarına razı gelmez.Ülfet geçmişin hesabını sorar. Fikret kendini tutamaz, Faruk ise orta yol bulmaya çalışır ama o da fazla dayanamaz. Ülfet'in derdi Esma'yı bitirmektedir.