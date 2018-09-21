İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm fragmanı geldi mi? “Süreyya öldürdü, gözlerimle gördüm” (İstanbullu Gelin 54. bölüm izle)

İstanbullu Gelin yaz boyunca konuşan dizilerden oldu. İstanbullu Gelin bugün yeni sezonuna Star TV’de heyecan dolu yeni sorularla merhaba dedi. İstanbullu Gelin yeni bölümde Boranlar’ın kolu kanadı kırılır. Faruk çıkış noktası arar ama kapılar yüzüne kapanır. Süreyya ise Yaz’ı büyütmekle meşguldür. Esma’nın görümcesi Ülfet için de sahne vaktidir. Peki İstanbullu Gelin 55. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin yeni sezon 54. Bölüm özeti...

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İstanbullu Gelin yeni sezonda ayakta durmaya çalışan Boranlar'ın yeni hayatı anlatılır. Ayrıca Yaz karakteri ile diziye dahil olan Ahsen Eroğlu da görülür. Bir diğer yeni isim de Ülfet karakterine hayat veren usta oyuncu Meral Çetinkaya'dır. İstanbullu Gelin 54. Bölüm biter bitmez 55. Yeni bölüm fragmanı aranıyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm (55. Bölüm) fragmanı geldi mi? İstanbullu Gelin 54. Bölüm izleme linki…

İSTANBULLU GELİN 55. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin'in yeni sezona başlaması ile izleyicilerin merakla beklediği Yaz karakterini kimin canlandıracağı belli oldu . 54. Yeni bölümün yayınlanmasından sonra yeni fragman da merak edilmeye başladı.

Ancak İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

İSTANBULLU GELİN FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN 54. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbullu Gelin gelecekten başlar. Yaz büyümüştür ve geçmişe yolculuk başlar. Annesinin katil olduğunu ve herkesten sakladığını söyler. Ayrıca kendi gözleri ile gördüğünü söyler. Gösterilen kısa bir görüntüde; Süreyya psikoloğa gider ve kendi içinde kaybolduğunu söyler.

Boranlar zor günler geçirir. Süreyya ile Faruk birbirine tutunur ve Esma Hanım'ın canı maddi durumlara çok sıkkındır. Faruk bir çıkış aramaktadır, bankaya gider ama kredi çıkışı sağlanamaz. İpek'in annesi baskıya devam etmektedir. Fikret bunalımdadır, İpek'in telefonlarını bile açmaz. Ancak çocuğunun yürümeye başladığını görünce telefona sarılır ve karısını arar. Fikret kendini o kadar çok suçlamaktadır ki kimsenin yüzüne bakamaz hale gelmiştir. İpek'e telefonda intikam yeminleri eder.

Adem, karısı Dilara'yı her yerde arar. Tuttuğu adamlar da bulamaz, sinir krizi geçirir. Gülistan ile Nazif'e illallah ettirir.

Senem ile Akif, Senem'in yaşadığı eski sokağa taşınır. Senem durumun kurtulmayacağına inanır ama Akif umutludur.

İSTANBULLU GELİN 54. BÖLÜM İZLE

AKİF SÜRPRİZİNİ YAPAR

Akif'ten gelen sürpriz bir haber tüm aileyi harekete geçirir. Akif, Baronlar'ın geçmişten kalma bir arsasını bulur. Arsa yeni yapılan havalimanına çok yakındır. Akif, 30 milyon vermeye hazır yatırımcı olduğunu söylüyor. Ancak arsanın satışı için Ülfet halanın onayı gerekmektedir.

ÜLFET HANIM İÇİN SAHNE VAKTİ

Esma için geçmişle yüzleşme vakti gelir, görümcesi Ülfet ortaya çıkar. Ülfet Kavaklı, Boranların akrabası olan ama yıllardır adını dahi unuttukları bir yakınlarıdır. Kendi işini kuran Ülfet Hanım moda sektöründe çalışmaktadır.

Esma asla Ülfet fikrini kabul edemez, ama başka çıkış yolu yoktur. Boranlar ailesi konuyu masaya yatırır, arsaya başka alıcı bulunamayacağı düşünülür. Esma inatla geçmişte yaşananları anlatmaz.

FARUK ÜLFET HANIM'A GİDER

Faruk ile Fikret, Ülfet Hanım ile konuşmaya gider. Burnundan kıl aldırmayan Ülfet'in ilk sözü sizi canlı gördüğüme sevindim olur. Faruk arsadan söz eder ve neden geldiklerini açıklar. Ancak Ülfet kendi payını satmalarına razı gelmez.Ülfet geçmişin hesabını sorar. Fikret kendini tutamaz, Faruk ise orta yol bulmaya çalışır ama o da fazla dayanamaz. Ülfet'in derdi Esma'yı bitirmektedir.