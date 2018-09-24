İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her Cuma akşamı Star TV'de yeni bölümleri ile ekrana gelen İstanbullu Gelin bu sezon da merakla takip ediliyor. İstanbullu Gelin'in son bölümünde Boranlar içine girdikleri açmazdan kurtulmanın yollarını aramaktadır. Yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden dizi severler "İstanbullu Gelin 55. fragman geldi mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte dizi hakkında son gelişmeler...

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İstanbullu Gelin dizisinin 54. son bölümü geçtiğimiz Cuma akşamı yayınlandı. Yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler İstanbullu Gelin yeni fragman yayınlandı mı sorusunun cevabını araştırıyor. Ancak kötü haber şu ki yeni fragman henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 55. FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN’İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin gelecekten başlar. Yaz büyümüştür ve geçmişe yolculuk başlar. Annesinin katil olduğunu ve herkesten sakladığını söyler. Ayrıca kendi gözleri ile gördüğünü söyler. Gösterilen kısa bir görüntüde; Süreyya psikoloğa gider ve kendi içinde kaybolduğunu söyler.

Boranlar zor günler geçirir. Süreyya ile Faruk birbirine tutunur ve Esma Hanım’ın canı maddi durumlara çok sıkkındır. Faruk bir çıkış aramaktadır, bankaya gider ama kredi çıkışı sağlanamaz. İpek’in annesi baskıya devam etmektedir. Fikret bunalımdadır, İpek’in telefonlarını bile açmaz. Ancak çocuğunun yürümeye başladığını görünce telefona sarılır ve karısını arar. Fikret kendini o kadar çok suçlamaktadır ki kimsenin yüzüne bakamaz hale gelmiştir. İpek’e telefonda intikam yeminleri eder.

Adem, karısı Dilara’yı her yerde arar. Tuttuğu adamlar da bulamaz, sinir krizi geçirir. Gülistan ile Nazif’e illallah ettirir.

Senem ile Akif, Senem’in yaşadığı eski sokağa taşınır. Senem durumun kurtulmayacağına inanır ama Akif umutludur.